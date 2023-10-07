Meteoroloji uzmanlarından edinilen bilgilere göre Türkiye kış aylarında El Nino kışının etkisi altına gireceği söyleniyor. Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde ne zaman soğuk havaların etkili olacağı ise merak ediliyor. Peki, El Nino kışı nedir? Meteorolojiye göre kar ne zaman yağacak?

EL NİNO KIŞI NEDİR?

El Nino kışı, El Nino olayının en güçlü olduğu dönem olan Aralık-Ocak-Şubat aylarını kapsayan bir kavramdır. Bu dönemde, Pasifik Okyanusu’nun doğu ve orta kesimlerindeki deniz suyu sıcaklığı normalden 0.5°C veya daha fazla artar. Bu da atmosferdeki basınç farklarını ve rüzgarları değiştirir. Bu değişimler, dünyanın farklı bölgelerindeki iklimi etkiler.

El Nino kışı, Türkiye’nin iklimini de etkiler. Genel olarak, El Nino kışları Türkiye’de soğuk ve karlı geçer. Bunun nedeni, El Nino’nun Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemini zayıflatması ve Balkanlar üzerindeki yüksek basınç sistemini güçlendirmesidir. Bu durum, Türkiye’ye soğuk hava akımının gelmesine neden olur.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Okan Bozyurt Kasım ayı için tahminlerin soğuk havanın habercisi olduğunu ifade etti. Bozyurt, “7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum” diyerek bu soğuk hava sisteminin de kar yağışı getirebileceğini belirtiyor. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazının geleceğini söylüyor: “11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normalinin üzerine çıkacak bir hava sıcaklığı olabilir. Buna halk arasında pastırma yazı adını veriyoruz. Pastırma yazları genelde 2-3 hafta sürer. Ama bu yıl ben çok uzun sürmesini beklemiyorum. Yani bir hafta 10 gün kadar olacak gibi görünüyor.”