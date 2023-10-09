Meteorolojiden güncel hava durumu açıklaması. Kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 9 Ekim Pazartesi günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışların 1800-2000 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 9 Ekim Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak yağışların aynı gün saat 18.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA VAR

Yapılan son değerlendirmelere göre yine 9 Ekim Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60km/saat yüksekler başta olmak üzere kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak rüzgar ve fırtınanın aynı gün saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.

İSTANBUL’A UYARI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine yer verildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Yarın Batı Karadeniz'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”