El Salvador eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası

El Salvador'un eski Devlet Başkanı Mauricio Funes, "çetelerle iş birliği" yaptığı suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

El Salvador eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası

Bölge basınında çıkan habere göre, mahkeme, Funes'in ülkede cinayet oranlarını düşürmek amacıyla çetelerle anlaşma yaptığını ve bunun karşılığında çete liderlerine cezaevlerinde bazı imtiyazlar tanındığını bildirdi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; tanık ifadesi, bilirkişi raporu ve sanıkların ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Funes'i 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca eski Güvenlik Bakanı emekli General David Munguia Payes'e de benzer suçlamadan 18 yıl hapis cezası verdi.

Payes, duruşma sonundaki açıklamasında, birçok usulsüzlüğün olduğunu kabul ettiğini ancak kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbir yasal dayanağının olmadığını savundu.

Çete liderlerinin anlaşma karşılığında cezaevlerinde partiler düzenlediği ve yasa dışı olaylara karıştığı öne sürüldü.

Ülkede 2009-2014 yılları arasında görev yapan 64 yaşındaki Funes, 2019'da ülkesine iade edilmemek için Nikaragua vatandaşlığına geçmişti.

2009-2014 yılları arasında El Salvador'da devlet başkanlığı görevini yürüten Funes, zimmete para geçirme, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanmıştı. Funes, hakkında 4 farklı suçtan arama kararı bulunuyor.

Öne Çıkanlar
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Son Haberler
TÜİK'den enflasyona 'doğalgaz' ayarı: 'Sıfır fiyat' sert düşüşe neden olacak Güncel
TÜİK'den enflasyona 'doğalgaz' ayarı: 'Sıfır fiyat' sert düşüşe neden olacak
Kayseri’de mobilya fabrikasının deposu yandı Yaşam
Kayseri’de mobilya fabrikasının deposu yandı
Isparta’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Isparta’da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Ünlü ekonomistten seçim yorumu: Türk lirasında işler çirkinleşebilir Ekonomi
Ünlü ekonomistten seçim yorumu: Türk lirasında işler çirkinleşebilir
Anadolu Ajansı’ndan İmamoğlu'na dava: AA çalışanları tutanakları toplarken çeşitli saldırılara uğradı Güncel
Anadolu Ajansı’ndan İmamoğlu'na dava: AA çalışanları tutanakları toplarken çeşitli saldırılara uğradı
Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar Yaşam
Parkta tartıştıkları kişiye kurşun yağdırıp kaçtılar