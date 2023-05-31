Emekli maaşı için annesinin cesedini 6 yıl yanında tuttu. Yıllarca evlat diye şeytan beslemiş

İtalya'da vefat eden annesinin emekli maaşını alabilmek için ölümünü yetkililere bildirmediği belirlenen bir adamın, annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca aynı evde yaşadığı ortaya çıktı…

Emekli maaşı için annesinin cesedini 6 yıl yanında tuttu. Yıllarca evlat diye şeytan beslemiş

Akıllara durgunluk veren yöntemle 6 yılda 156 bin sterlin maaş alan 60 yaşındaki adam, evine düzenlenen polis baskınının ardından teslim oldu.

İtalya'nın Veneto bölgesinde yaşayan ismi açıklanmayan 60 yaşındaki bir adam, vefat eden annesinin emekli maaşını almak için dikkat çeken bir yönteme başvurdu.

Tanıdığı insanlara vefat eden annesi Helga Maria Hengbarth'ın ülkesi Almanya'ya döndüğünü söyleyen adam, kadının ölümünü herkesten sakladı.

6 YILDA 156 BİN STERLİN ALDI

Dolandırıcılık polisinin baskın yaptığı evde, annesi Hengbarth'ın cansız bedenini 6 yıl boyunca saklayan adamın bu yöntemle 156 bin sterlin kazandığı ortaya çıktı.

Polislerin baskını sırasında evde bulunmayan adamın, kendi isteğiyle polise gidip teslim olarak suçunu itiraf etti.

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