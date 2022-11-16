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El Salvador'da hükümet çete üyelerinin mezar taşlarını kırıyor 

El Salvador hükümeti, çetelere karşı tartışmalı bir "savaş" yürütmeye karar verdi. MS-13 çete üyelerinin mezarlarının "mabet" haline gelmesini önlemek için hükümet mezar taşlarını kırmaya başladı. 

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 08:53
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El Salvador'da hükümet böyle karar aldı. Kaçakçıların, uyuşturucu satıcılarının mezar taşları kırılıyor 

El Salvador'da hükümet çete üyelerinin mezar taşlarını kırıyor 
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Voaturkçe'nin haberine göre, Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümet, çeteleri anımsatan simgelerin ortadan kaldırılması amacıyla çete üyelerinin mezar taşlarını kırdı.

Güvenlik güçleri ve hapishane mahkumları, balyoz ve levyelerle Mara Salvatrucha çetesinin "MS" ile işaretlenmiş mezarlarını parçaladı.

Santa Tecla Belediyesi Başkanı Henry Flores, belediye mezarlığındaki yaklaşık 80 mezar taşının tahrip edildiğini ve çetelerin yaptığı duvar yazılarının silindiğini belirterek, “Amacımız, çetelere ait simgelerin ortadan kaldırılması ve insanların kendilerini güvende hissetmeleri.” dedi.

Halkı çete üyelerinin mezarlarının yerlerini bildirmeye çağıran Adalet Bakanı Osiris Luna Meza, paylaştığı Twitter mesajında şunu ifade etti: "El Salvador'da teröristlere yer yoktur." 

Meza, El Salvador'daki en azılı çetelerden biri olan Mara Salvatrucha yani MS-13 çetesinin üyelerinin parçalanmış mezar taşlarının fotoğraflarını yayınladı. El Salvador Başkanı Nayib Bukele'nin suç gruplarına karşı "savaş" olarak nitelendirdiği sekiz aylık süreçte 55.600'den fazla şüpheli çete üyesi yakalandı.

Ülkede çete üyeliğine verilen cezalar beş kat arttırarak 45 yıla kadar çıkarıldı ve Bukele 40.000 çete üyesi için devasa bir hapishane inşa edilmesi emrini verdi.
Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

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