5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ’da kar yağışı: 283 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da kar yağışı: 283 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 283 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 12:32
Takip Et

Elazığ’da 283 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ’da kar yağışı: 283 köy yolu ulaşıma kapandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 283 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Elazığ’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeni ile 283 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 99 personel ve 75 araçla kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, “An itibarı ile 283 adet köy yolumuz kapalı bulunmaktadır. Gün içerisinde kapalı olan köy yollarının iş makinalarımızca kar temizleme çalışması yapılarak, araç trafiğine açılması planlanmaktadır” denildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
2
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
4
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
5
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
6
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Koridorlarında başıboş köpekler dolaşıyor. Yazıklar olsun burası nasıl bir hastane
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
7
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Aslı Enver'in paylaştığı fotoğrafındaki o detay dikkat çekti
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿Ukrayna’da, Rus ordusu son 24 saatte 61 saldırı düzenledi
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿YHT ile geçen yıl 9 milyon 363 bin kişi seyahat etti
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
﻿Ocak ayında 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.