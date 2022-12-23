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Anne karnındaki bebeğe mucize müdahale

Elazığ’da anne karnında idrar çıkış yolu darlığı tespit edilen bebeğe stent takılarak idrarını yapması sağlandığı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 10:51
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Elazığ’da anne karnındaki bebeğe stent takıldı. Anne karnındaki bebeğe mucize müdahale

Anne karnındaki bebeğe mucize müdahale
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İHA'nın haberine göre; Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Perinatoloji Polikliniğine müracaat eden gebenin bebeğinde idrar yolu darlığı tespit edildiği bildirildi.

Perinatoloji uzmanı tarafından yapılan detaylı muayene ve tetkiklerden sonra anne, bebek sağlığı için bebeğe stent takılması gerektiği belirlendiği vurgulandı. Ultrason eşliğinde Vesicoamniyotik Stent takılan bebeğin idrarını yapması sağlandığı ifade edildi.

Uygulanan işlemin oldukça hassas olduğunu ifade eden Perinatoloji Uzmanı Dr. Birsen Konukçu Palta, “Vesicoamniyotik Stent uygulması ile bebeğin idrar kesesine takılan bir kanül ile idrarını yapması sağlanır. Bu işlemin amacı bebeğin anne karnında içinde bulunduğu suyun devamlılığını sağlamaktır. Bize başvuran gebemizin bebeğinde idrar yolu darlığı tespit ettik. Öncelikle amniyosentez işlemi ile bebeğin genetiğinin normal olduğunu ve yaptığımız tetkiklerde böbreklerinin hala çalışır vaziyette olduğu belirledik. Şant yapılmasına karar verdiğimiz hastamıza sınırlı bir uyuşturma altında işlemimizi uyguladık. Ultrason eşliğinde yapılan işlem sonucunda bebeğimizin idrarını yapmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

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