Osmanlı döneminde yaşayan toprak deniyordu. Mucizevi faydaları olan toprak adeta salgınların düşmanı

Korona salgınından sonra birçok salgın dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İnsanlar salgınlarla mücadele etme konusunda birçok çareye başvuruyor. Bu süreçte Osmanlı döneminde 'yaşayan toprak' adıyla anılan ve bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen Bentonit kilinin faydası yeniden gündeme geldi. Bentonit kiliyle ilgili detaylar…

BENTONİT KİLİ NEDİR?

Bentonit kili ince, yumuşak bir dokuya sahip doğal bir kildir. Su ile karıştırıldığında bir tür macun oluşturur. Bazı kişiler bu macunu isilik ve akne gibi sorunları tedavi etmek için kullanırken diğerleri bu kili saç maskesi yapmak gibi veya kozmetik amaçlar için kullanır.

BENTONİT KİLİN FAYDALARI NELERDİR?

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Cildi güzelleştirir.

- Başlıca faydası, bahsettiğimiz detoks etkisini sağlıyor olmasıdır. Toksinleri tutar, toplar ve vücut dışına atılmasına yardımcı olur.

- Homeostatik yapısı sayesinde vücudu dengeleme özelliği vardır.

- pH seviyesi 9'un üzerinde olduğu için, vücudun asitlik seviyesini de dengeler, vücudu alkalize eder.

- Vücuttaki kan akışını ve oksijen seviyesini arttırarak vücudu canlandırır ve hücre onarım hızını da arttırır.

- Bağırsakları temizleme özelliği sayesinde iyi bakteri olarak bilinen probiyotiklerin artışına katkıda bulunur.

BENTONİT KİLİ MASKESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı bentonit kili

1 su bardağı su

Metal olmayan kap ve kaşık

Yarım su bardağı elma sirkesi

YAPILIŞI

Metal olmayan bir kaba 1 bardak bentonit kili koyun.

Kile suyu ekleyin. Metal olmayan bir kaşık kullanarak, kili ve suyu yumuşak bir kıvamda bir macun haline gelene kadar karıştırın.

Gerekirse, biraz daha su ekleyin. Ardından yarım su bardağı elma sirkesi ekleyin. Malzemeleri tekrar karıştırın.

Maskeniz kullanıma hazır.

NASIL UYGULANIR

Bentonit kili kullanırken metal kapların ve kapların kullanılmasından kaçınmak önemlidir. Her türlü metal madde kili kirletir ve etkinliğini düşürür. Sadece tahta, plastik veya cam bir kap ve kaşık kullanın.

Birikmiş kir ve yağı çıkarmak için saçınızı hafif bir şampuanla yıkayın. Saçlarınız hala nemliyken, hazırlanan bentonit kil saç maskesini uygulayın. Yavaşça köklerden uçlara doğru ilerleyin ve tüm saç tellerinin düzgün bir şekilde kaplandığından emin olun. Maskeyi 20 dakika kadar saçınızda bekletin. 20 dakika sonra saçınızı ılık suyla yıkayın ve tüm kilin yıkandığından emin olun. Maske sonrası saç kremi uygulayabilirsiniz. Bu saç maskesini ayda bir veya iki kez uygulayabilirsiniz. Elma sirkesi ile birlikte, bu bentonit kil maskesine aloe vera suyu, bal, zeytinyağı veya birkaç damla esans yağı da ekleyebilirsiniz. Saçınızın uzunluğuna bağlı olarak malzemelerin miktarını değiştirebilirsiniz.