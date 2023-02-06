Elazığ'da depremde hasar gören bina çöktü

Elazığ'da Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan apartman, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremde hasar gördü.
Tedbiren boşatılan bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çöktü.
Çöken binada kontrol amaçlı bazı kişilerin bulunduğu iddiası üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.(AA)
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