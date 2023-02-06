Elbistan’daki yıkım ortaya çıktı. Bu görüntü deprem sonrası çekildi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 kentte etkili oldu. Depremden 9 saat sonra merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

AFAD’ın yaptığı son açıklamada 1014 kişi hayatını kaybederken 7003 kişi yaralandı. AFAD, 100’ün üzerinde artçı sarsıntı olduğunu bildirdi.

Ortaya çıkan görüntüler depremin neden olduğu yıkımı ortaya koydu. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden gelen bir görüntü yıkımın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntüde bir caddede çok sayıda yıkılmış bina olduğu görüldü.

Depremin etkili olduğu bölgelerde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak Kahramanmaraş’ta durum net olarak bilinmiyor. Depremde can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.