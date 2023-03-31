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Kayısıyı don vurdu

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayısı ağaçlarını don vurdu. 

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 13:01
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Elazığ'da kayısı bahçelerinde don zararı

Kayısıyı don vurdu
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’ın Baskil ilçesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağı olan kayısı, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının ardından oluşan don nedeniyle yandı.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan Elazığ'ın Baskil ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ve kar yağışı nedeniyle kayısı ağaçlarının çoğunu don vurdu. Yaşanan bu don olayının ardından çiftçinin 12 aylık emeği 2 günde yok oldu. Tek geçim kaynaklarının kayısı olduğunu belirten üreticiler, yetkililerden yardım talep etti.

Kayısıdaki son durum hakkında bilgi veren Odabaşı Mahallesi muhtarı Allattin Karakol, "İki gündür hava soğuk geçiyordu. Zaten meteorolojide sık sık uyarıyordu. Hep bu son iki güne dikkat edelim diyorlardı. Biz neye dikkat edelim koskocaman atmosfer nasıl dikkat edelim. İki gün böyle soğuk oldu arka arkaya bu sabaha doğruda kar yağdı. Kar yağınca da don vurdu. Kayısılar yandı kül oldu. devletimizden bir destek bekliyoruz" dedi.

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