15 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elazığ'da trafo yüklü tır yan yattı

Elazığ'da seyir halindeki trafo yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. 

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 15:01
Takip Et

Elazığ'da kontrolden çıkan tır yan yattı

Elazığ'da trafo yüklü tır yan yattı
+
Aa
-

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafo yüklü tır yan yattı. Kaza nedeniyle araç trafiğinde aksama meydana geldi.

Olay, bugün Güney Çevre Yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki trafo yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
1
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Akdeniz derbisinde kazanan Alanyaspor oldu
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
2
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Öğretmenler iş bırakacak. İşte tarihi ve sebebi
﻿Motorine yine zam geldi
3
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Motorine yine zam geldi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
4
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Fenerbahçe Beko fırtına gibi. Maccabi'yi 15 sayı farkla yendi
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
5
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bakan Koca 'buruk sevinç' diyerek paylaştı! UMKE ekibinden yaralı madenciye ilk müdahale
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
6
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
7
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Resimdeki çoban köpeğini 100 kişiden 4'ü görebildi
﻿Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü
﻿Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü
﻿Lüks yolcu gemisinde 10'uncu kattan düşerek öldü
﻿Antalya'daki 2 hortum uçaktan görüntülendi
﻿Antalya'daki 2 hortum uçaktan görüntülendi
﻿Antalya'daki 2 hortum uçaktan görüntülendi
﻿İzmir'de silahlı kavga. 1 ölü
﻿İzmir'de silahlı kavga. 1 ölü
﻿İzmir'de silahlı kavga. 1 ölü
﻿Kerim selim Altınok kardeşler 40. sanat yılında konser verdi
﻿Kerim selim Altınok kardeşler 40. sanat yılında konser verdi
﻿Kerim selim Altınok kardeşler 40. sanat yılında konser verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.