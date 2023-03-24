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83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı. Elazığ'da kuraklık nedeniyle sular çekildi

Elazığ'da, Keban Baraj Gölü'nün su tutmaya başlamasıyla su altında kalan yaklaşık 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 01:24
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Elazığ'da kuraklık nedeniyle sular çekildi, 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı

83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı. Elazığ'da kuraklık nedeniyle sular çekildi
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Elazığ’da merkeze bağlı Yünlüce köyü sınırlarındaki baraj gölü sahasında bulunan, yazılı ve sözlü kaynaklara göre 1940 yılında yapıldığı ifade edilen tren istasyonu, 1974 yılında Keban Baraj gölünün su tutmaya başlamasıyla sular altında kaldı.

AA’nın haberine göre; kuraklık nedeniyle suyun yaklaşık 550 metre çekildiği baraj sahasında ortaya çıkan eski tren istasyonu nostaljik değerinden dolayı görenlerin ilgisini çekiyor.

Bulunduğu alanda aralıklarla dizili, tuğladan yapılı ve birden fazla odası bulunan 4 farklı binadan oluşan tren istasyonundaki yapılar, harabeye dönmekle beraber sadece bazı duvar kısımları ayakta duruyor.

Yünlüce köyü sakinlerinden Şaban Ayar, köyün yaşlılarından öğrendikleri kadarıyla baraj suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan istasyonun 1940’ta yapıldığını belirtti.

“İNSANLAR GELİYOR BİR NEVİ GEÇMİŞE YOLCULUK YAPIYORLAR”

Keban Barajı’nın su tutmaya başlamasıyla istasyonun 1974’ten sonra su altında kaldığını ifade eden Ayar, şunları söyledi:

“Tren istasyonun aktif olduğu dönemlerde köyümüz çok daha kalabalıktı. Ayrıca o dönemlerde bölgeden çıkarılan madenler buradan vagonlara yükleniyordu. Zamanında bölgeyi baraj suları alınca tren istasyonu da buradan ileride bir köy var (Muratbağı), oraya taşındı.”

Ayar, tren istasyonunun nostaljik değerinden dolayı zaman zaman insanların gelip istasyonun çevresinde gezinti yaptıklarını aktararak, “Burada tarihi bir geçmiş var, insanlar geliyor bir nevi geçmişe yolculuk yapıyorlar. Anılar, eski hatıralar var, gelip burada zaman geçiriyorlar.” dedi.

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