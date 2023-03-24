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Son aylardaki yağışlar kuraklık riskini ortadan kaldırdı

ABD'de kuraklık ölçümlemesi yapan Drought Monitor sitesindeki rapora göre, California eyaleti, geçen yıl bu zamanlar tam bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 21:11
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Californiadaki yağışlar kuraklık riskini büyük oranda ortadan kaldırdı

Son aylardaki yağışlar kuraklık riskini ortadan kaldırdı
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(AA) Eyaletin su havzaları, son dönemde aldığı yağışlar sonucu büyük oranda doldu. Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyaletin sadece yüzde 8’lik bölümünde "şiddetli kuraklık" yaşandığı, diğer kesimlerde ise geçen yıldan bu yana yaşanan kuraklığın en düşük seviyeye indiği tespiti paylaşıldı.

3 yıldır yaklaşık 33 milyon nüfusu etkileyen büyük bir su kıtlığının yaşandığı eyalette, son yağışlarla bu sıkıntının azaldığı, kuraklıktan etkilenenlerin sayısının 4,6 milyona düştüğü kaydedildi.

OCAK AYINDAN İTİBAREN KOŞULLAR İYİLEŞTİ

Aralık ayı başlarında California'nın yüzde 40'ı "aşırı" veya "olağanüstü" kuraklık olarak sınıflandırılırken, ocak ayından itibaren koşulların sürekli iyileştiği vurgulandı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi İklim Tahmin Merkezi'nden geçen hafta yapılan açıklamada, “yağışlı geçen kışın kuraklığı önemli ölçüde azalttığı” bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'nin tarım ürünlerinin büyük oranda tedarik edildiği ve bölgedeki bir çok eyaletin su kaynaklarını etkilediği için California'da yaşanan iklim hadiseleri yakından takip ediliyor.

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