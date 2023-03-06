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Elazığ’da otomobil alev topuna döndü

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çıkan yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 10:00
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Elazığ’da otomobil alev alev yandı

Elazığ’da otomobil alev topuna döndü
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, ilk müdahalelerin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen aracı söndürerek kontrol altına aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.

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