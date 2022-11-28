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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobil, kontrolden çıkması sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 13:59
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Elazığ’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar'dan Karakoçan istikametine gitmekte olan 01 AGR 553 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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