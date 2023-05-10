Elazığ'da otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Elazığ’da, bir motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu 21 yaşındaki sürücü Mustafa Ulukaya hayatını kaybetti.

Elazığ'da otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi’nde saat 20.30 sularında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Ulukaya, 07 CBR 21 plakalı aracı ile ana yoldan mahalleye dönüş yapmak isteyen T.D. yönetimindeki 23 ADM 096 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Ulukaya ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ulukaya’yı Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Ulukaya kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü Yaşam
Tartıştığı kişiyi göğsünden vurarak öldürdü
NATO 'Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor' Dünya
NATO 'Moskova’nın 3 günde kazanmayı umduğu savaş 15’inci ayına giriyor'
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı Dünya
Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri yüzde 52 azaldı
Bay Kemal’in Tahtası'nda onuncu bölüm: Bu sefer vizyon sıçramamızı anlattım Siyaset
Bay Kemal’in Tahtası'nda onuncu bölüm: Bu sefer vizyon sıçramamızı anlattım
Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü Güncel
Sokaktaki tartışmada göğsünden vurularak öldürüldü
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İnsan haysiyetini aşağılayıcı bel altı iddialar kabul edilemez Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: İnsan haysiyetini aşağılayıcı bel altı iddialar kabul edilemez