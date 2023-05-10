Elazığ'da otomobille çarpışan 21 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi’nde saat 20.30 sularında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Ulukaya, 07 CBR 21 plakalı aracı ile ana yoldan mahalleye dönüş yapmak isteyen T.D. yönetimindeki 23 ADM 096 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Ulukaya ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ulukaya’yı Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen Ulukaya kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.