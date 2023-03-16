16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ’da sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

Elazığ’da sağanak sonrası istinat duvarı çöktü

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış sonrası istinat duvarında çökme meydana geldi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 10:58
Takip Et

Elazığ’da sağanak: İstinat duvarı çöktü

Elazığ’da sağanak sonrası istinat duvarı çöktü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Elazığ’da sağanak yağış sonrası istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı Elazığ başta olmak üzere bölge genelinde etkili oldu. 

Elazığ’da önceki gün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış nedeni ile istinat duvarında çökme meydana geldi. Merkez Çaydaçıra Mahallesi’nde sitelerin olduğu ve araçların yoğun kullandığı yol üstündeki istinat duvarı, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. O sırada bina çevresinde ve yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
1
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Fatih Altaylı'dan canlı yayında Emre Belözoğlu'na şeref tepkisi: Ey Fetullah'ın çocuğu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
2
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
3
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
4
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
5
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿Jesus Ali Koç'a ne söyledi? Yerine kim geliyor? Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
6
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿İmamoğlu'ndan Yeniden Refah Partisi'ne sert tepki. Siyasi pazarlık vurgusu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
7
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Depremin ardından bu kez de selin vurduğu Balıklıgöl'ün balıklarına ne oldu
﻿Mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti
﻿Mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti
﻿Mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti
﻿Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta
﻿Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta
﻿Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Saat kaçta
﻿İstanbul'da 937 depremzedenin tedavisi sürüyor
﻿İstanbul'da 937 depremzedenin tedavisi sürüyor
﻿İstanbul'da 937 depremzedenin tedavisi sürüyor
﻿Deprem stresine karşı dikkat çeken öneri
﻿Deprem stresine karşı dikkat çeken öneri
﻿Deprem stresine karşı dikkat çeken öneri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.