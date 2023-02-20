20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ’da 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ’da 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Elazığ’da düzenlenen operasyonda 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:00
Takip Et

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bağlı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda C.D. ve H.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şüpheli C.D.’nin bulunduğu araçta bir kilo skunk ve 2 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. 

Şüpheliler, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
3
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
4
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
5
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
7
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Adana Demirspor ile Roma temsili maç düzenleyecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanları Kahramanmaraş'a gidecek
﻿Minibüs alev alev yandı 
﻿Minibüs alev alev yandı 
﻿Minibüs alev alev yandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.