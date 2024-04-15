Yeni protezleriyle ilk kez yürüyen köpeğin duygulandıran tepkisi

Kaynak: Haber Merkezi Feyza Betül Arslan
Yeni protezleriyle ilk kez yürüyen köpeğin duygulandıran tepkisi
Tayland'da 11 yıl boyunca hayatını sürünerek geçiren sokak köpeği Amira'nın protez mutluluğu kameraya yansıdı. Köpeğin yeni protezini ilk kez denediği anın videosu sosyal medyada viral oldu.

Bir zamanlar sokak köpeği olan ve hayatının 11 yılını ampute edildiği için sürünerek geçiren Amira'ya yeni sahibi protez yaptırdı. Viral hale gelen videoda, Amira'nın yeni protezini ilk kez denediği heyecan verici an kameraya yansıdı. Geçirdiği kaza sonrası ampute edilen köpek, protez teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde tekrar kollarına kavuşup yürüyebilmenin tadını çıkardı.

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