Yeni protezleriyle ilk kez yürüyen köpeğin duygulandıran tepkisi

Bir zamanlar sokak köpeği olan ve hayatının 11 yılını ampute edildiği için sürünerek geçiren Amira'ya yeni sahibi protez yaptırdı. Viral hale gelen videoda, Amira'nın yeni protezini ilk kez denediği heyecan verici an kameraya yansıdı. Geçirdiği kaza sonrası ampute edilen köpek, protez teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde tekrar kollarına kavuşup yürüyebilmenin tadını çıkardı.

