Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu

İlkokul öğretmeni, 2'nci sınıfa giden öğrencileri için bölme yarışması düzenledi. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda, yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanlı anları yer aldı. Öğretmenin sorduğu sorulara heyecanla yanıt veren öğrenciler, izleyenleri güldürdü. Yarı final ve final heyecanı yaşayan çocukların sevinç anları da videoya yansıdı. Özellikle Yağız isimli çocuğun heyecanı gündeme otururken, görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlenerek, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
15 Nisan 2024 Pazartesi