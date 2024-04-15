Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu

2'nci sınıftaki öğrencileri için matematik dersinde bölme yarışması düzenleyen bir öğretmen, o anları sosyal medyada paylaştı. Yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanlı anları ise kısa sürede viral oldu.