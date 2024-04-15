Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bölme yarışmasına katılan öğrencilerin heyecanlı anları viral oldu
2'nci sınıftaki öğrencileri için matematik dersinde bölme yarışması düzenleyen bir öğretmen, o anları sosyal medyada paylaştı. Yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanlı anları ise kısa sürede viral oldu.

İlkokul öğretmeni, 2'nci sınıfa giden öğrencileri için bölme yarışması düzenledi. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda, yarışmaya katılan öğrencilerin heyecanlı anları yer aldı. Öğretmenin sorduğu sorulara heyecanla yanıt veren öğrenciler, izleyenleri güldürdü. Yarı final ve final heyecanı yaşayan çocukların sevinç anları da videoya yansıdı. Özellikle Yağız isimli çocuğun heyecanı gündeme otururken, görüntüler sosyal medyada binlerce kez izlenerek, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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