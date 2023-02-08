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51 saat sonra sağ çıkarıldı

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri, felaketten 51 saat sonra Turna Polat isimli vatandaş 4 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtardı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 13:29
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Elbistan'da 51 saat sonra sağ çıkarıldı

51 saat sonra sağ çıkarıldı
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İHA’nın haberine göre, depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile Türkiye'nin her yerinden sevk edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma (ORKUT) ekipleri ve Gölcük Orman İşletme ekibi Kiremitçiler Grup Madencileri de bölgedeki çalışmalara destek veriyor.

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş Elbistan’da yıkılan 4 katlı bir binadan ses duyan ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık 15 saatlik yoğun çalışma neticesinde 20 metre kazı yapan ekipler, enkazı kaldırarak 51 yaşındaki Turna Polat isimli kadını kurtardılar. Sedye yardımı ile sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Sakarya ORKUT, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü Gönüllü Ekibi ve Kiremitçiler Grup Madencileri Ekibi bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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