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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Konya’da bir işçi, sıva yaptığı sırada malanın kabloya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:18
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Elektrik akımına kapılan sıva ustası hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, Konya’nın Ereğli ilçesinde elektrik akıma kapılan sıva ustası hayatını kaybetti.

Olay, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, sıva ustası Mahsuni Kaş (45), sıva yaptığı sırada malanın kabloya temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mahsuni Kaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Kaş’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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