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Elektrik aksamından çıkan yangın paniğe sebep oldu   

Ankara’da apartman dairesinin elektrik aksamındaki arızadan dolayı çıkan yangın başta ev sahibi olmak üzere çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 18:58
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Elektrik aksamından çıkan yangın paniğe sebep oldu   

Elektrik aksamından çıkan yangın paniğe sebep oldu   
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Olay, Polatlı ilçesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 katlı bir aparmanın en üst katındaki dairenin elektrik tesisatındaki arızadan dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı, yaralanma yaşanmazken, incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Etrafı saran dumanlar ve alevler ise vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. 

Yangının mağdurlarından ev sahibi Sevim Y., “Birden dumanları ve alevleri görünce koştum. Elektrik kontağı patladı, ev birden alev aldı. Ben içerideydim. Çok fena koktum. İçeride kimse yok” ifadelerini kullandı. (İHA)         

                   

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