Elektrik bölümünden yeni mezun olan Hamza, akıma kapılıp öldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, lisenin elektrik bölümünden yeni mezun olan Hamza Sağlam (18), komşusunun marangoz atölyesindeki elektrik panosunu tamir ederken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

KAYNAK: DHA
Elektrik bölümünden yeni mezun olan Hamza, akıma kapılıp öldü

Olay, saat 17.30 sıralarında Ermenek ilçesi, Yeşilköy'de meydana geldi. Mustafa Demirok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümünden yeni mezun olan Hamza Sağlam, komşusunun marangoz atölyesinde elektrik panosunun arızalanması üzerine yardımcı olmak istedi.

Panoyu tamir etmek isteyen Sağlam akıma kapılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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