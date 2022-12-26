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Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı

Tekirdağ’da elektrik direği ve inşaat malzemelerini at arabasına yükleyip kaçan iki şüpheli kadın polis ekibini görünce arabayı bırakıp atla olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 00:07
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Elektrik direğini çaldılar. Polise yakalanacaklarını anlayınca atla kaçtılar

Direk hırsızları polisi görünce atla kaçtı
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Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi ile Nusratiye Mahallesi mevkilerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen at arabalı şahıslar polisi alarma geçirdi.

Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde polis tarafından seyir halindeyken görülen at arabalı iki kadın şüpheli, yakalanacağını anlayınca at arabasını olay yerinde bırakıp atla kaçtı. 

POLİS TARAFINDAN MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Çalınan elektrik direği ile yaklaşık 100 kiloluk inşaat demir malzemeleri polis tarafından muhafaza altına alındı. Çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

 

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