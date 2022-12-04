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Kişilerin verilerini çalmışlardı. Çalıntı bilgileri satıp milyon dolarlar kazandılar

Darknet pazarları, çalınan kişisel veri satışı ile milyonlarca dolar gelir elde eden dolandırıcılarla doldu. Birçok suç örgütünün birbirine bağlanmasıyla çalışan sistemin kredi kartlarından sosyal güvenlik numaralarına ve kişisel bilgilere kadar birçok bilginin satışını yapıldığı anlaşıldı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 16:12
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Dolandırıcılar çalıntı verileri satıp milyon dolarlar kazandılar

Kişilerin verilerini çalmışlardı. Çalıntı bilgileri satıp milyon dolarlar kazandılar
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Darknet pazarlarındaki çalınan verilerini ticari olarak araştırmak için 30 Darknet pazarını sekiz ay boyunca inceledi. Sonuç olarak içerisinde on binlerce çalıntı veri satıcısı bulunduğunu ortaya çıkardı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Darknet üzerinde 30 pazar yerinden 96.672 adet üründem en az bir tanesinin reklamını yapan 2.158 satıcı ortaya çıktı. Araştırma sonucunda 632.207 satış yapıldığı ve bu sayede toplamda 140.337.999 dolar gelir elde edildiği belirlendi. Her pazar yeri ortalama olarak 26.342 satış yaptı ve 5.847.417 dolar kazandı.

Yasa dışı ürünlerin ticaretleriyle bilinen bir platform olan Darknet pazarları, bunu daha kolay gerçekleşmesi adına alıcılar ve satıcıları buluşturarak bağlantı kurmasını sağlıyor. 2011 yılında kurulan Silk Road adlı pazarın kurucusu Ross Ulbricht 2013 yılında iki müebbet aldı ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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