Apple mağazasına girip 35 bin dolarlık ürün çaldılar. Müşteriler neye uğradığını şaşırdı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD'de önemli bir alışveriş günü olan Black Friday günü bir Apple mağazasına giren iki hırsız herkesi şok eden bir soygun yaptı. Hırsızlar, ne olduğunu anlamayan müşterilerin ve mağaza çalışanlarının önünde güpegündüz yaklaşık 35 bin dolar değerinde Apple ürünü çaldı.

Soygun sırasında çekildiği söylenen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise maskeli hırsızların mağazadaki iPhone'ları, iPad'leri ve dizüstü bilgisayarları yerlerinden söktüğü görüldü.

"ONLARI DURDURALIM MI?"

Mağazadaki müşteriler ise büyük korku yaşarken görevlilere yağmayı durdurmak için herhangi bir şey yapmalarının gerekip gerekmediğini sordu. Çalışanlar ise onlara müdahale etmemeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir kişinin "Onları durduralım mı?" dediği duyuldu.

Ayrıca, aynı görüntüde çalışanların bazı müşterileri, muhtemel herhangi bir zarar görmesinler diye hırsızların yanından çektiği fark edildi.

Hırsızlar silahsız gibi görünse de, soygun sırasında içlerinden birinin bir müşteriyi şiddetle tehdit ettiği belirtildi.

Dehşete düşüren soygunun görüntüleri ise sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.