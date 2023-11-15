Elektrik faturanızı en az 50 TL düşürüyor. Çamaşır makinesine her seferinde 1 kaşık ekleyin

Çamaşır makinelerinin Peki elektrik faturalarını biraz olsun düşürmek için ne yapabiliriz? İşte detaylar...

Elektrik faturanızı en az 50 TL düşürüyor. Çamaşır makinesine her seferinde 1 kaşık ekleyin

Kalabalık bir evde yaşıyorsanız ve sık sık çamaşır yıkıyorsanız, çamaşır makinesinin sürekli çalışmasından kaynaklı elektrik faturalarınız da yüksek geliyorsa, bu öneri sayesinde tasarruf edebilirsiniz.

Haberciniz'de yer alan habere göre, çamaşır makinelerinin elektrik tüketiminin yüzde doksanını, makinenin suyu ısıtmaya çalışırken harcadığı efor oluşturuyor.

50-100 TL FATURADA TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ

Beyazları, çarşafları ve havluları 50 ya da 60 derecede yıkarken makineniz büyük bir elektrik tüketir ve fatura bedeli hızla yükselir. Ancak, çamaşır makinesinin içine 1 kaşık karbonat eklemek çamaşırların daha düşük ısıda daha hızlı ve güzel temizlenmesini sağlayabilir ve faturada 50-100 TL tasarruf edebilirsiniz.

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Elektrik faturasını düşürmek için tavsiyeler;

- Çamaşırları azar azar yıkamayın, yani makineyi 3 kez çalıştıracağınıza 1 kez çalıştırmak için renklere göre biriktirerek yıkama yapın.

- Uzun program kullanırken çok yüksek ısılar tercih etmeyin, bu programlar daha çok su tüketir ve haliyle daha çok suyun ısınması gerekir.

- Çamaşır makinenizi çok yüksek sıkma ayarıyla kullanmayın, hem makine çabuk eskir hem daha çok elektrik tüketimi olur. 600 devir sıkma idealdir.

- Yeni çamaşır makinesi alacaksanız mutlaka enerji tasarruflu modelleri tercih edin.

- Daha yüksek ısı daha çok temizlik demek değildir. Günlük giysiler için 30 derece ideal yıkama sıcaklığıdır. Bulaşıcı bir hastalık ya da başka bir sorun yoksa çok yüksek ısı kullanmanıza gerek yok.

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