Su faturasında artık o ücret ödenmeyecek. Tüm aboneleri kapsıyor

Yargıtay tüm su abonelerini ilgilendiren bomba bir karar verdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin kararına göre, Muğla'daki bir otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı, çıkan atık suyu ise şehir atık su şebekesine çıkışını sağladı.

Otel işletmesini, Mart 2018'de başka bir kişi devraldı. Belediye ekipleri tarafından 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezası kesilen işletme, otelin devralınmasından önceki kullanımlara ilişkin cezayı ödememe devralınmasından sonraya ilişkin ise atık su bedelinin tespit edilerek hesaplanması adına dava açtı.

Yerel mahkeme ise davanın reddine karar verdi.

Dava istinaf mahkemesine taşındı ve otel işletmesinin devrinden sonraki tarihlere ilişkin atık su bedeli olarak belirlenen 94 bin liralık kısmın ödenmesini kararlaştırdı.

ARTIK O SU BEDELİ ALINMAYACAK

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararının onanmasına karar verdi. Dairenin kararında, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği anlaşılmakla davalı tarafın temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir." dendi.

FATURA DESTEĞİ VERİLİYOR

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara destek olmak için çeşitli yardım programları düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, elektrik, su ve doğalgaz faturası yüksek olanlara sağlanan fatura destekleri de başladı. Fatura desteğinden faydalanmak isteyenler PTT üzerinden kolayca destek ödemelerini alabilecek.