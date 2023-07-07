Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Sıcaklıklar arttıkça elektrik tüketimi de artıyor. Türkiye'de dün elektrik tüketiminde 1 milyon 23 bin 756 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre,Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 65 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 164 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 612 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 756 megavatsaat oldu. Böylece sıcaklıkların artmaya devam etmesi ve elektrik talebinin artmasıyla tüketimde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Emre Ulaş KDV zammından sonra yeni kazığın karikatürünü çizdi Ekonomi
Emre Ulaş KDV zammından sonra yeni kazığın karikatürünü çizdi
Antalya’da kumar baskını Güncel
Antalya’da kumar baskını
Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde Dünya
Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde
Ankara’da trafik kazası Güncel
Ankara’da trafik kazası
Karpuz zayıflatıyor mu, şişmanlatıyor mu? Şifalı Bitkiler
Karpuz zayıflatıyor mu, şişmanlatıyor mu?
Luigi Datome basketbola veda etti Spor
Luigi Datome basketbola veda etti
Windows 12'nin yayınlanacağı tarih ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Windows 12'nin yayınlanacağı tarih ortaya çıktı