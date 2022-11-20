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Elektrikli scooter faciası! Cesedi paramparça oldu: Korkunç olay kamerada

Sakarya'da hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden elektrikli scooter ile geçmeye çalışan 21 yaşındaki genç kız feci şekilde hayatını kaybetti. Genç kızın parçalanan cesedi otopsi merkezine götürüldü.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 04:37
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Elektrikli scooter faciası! Cesedi paramparça oldu: Korkunç olay kamerada

Elektrikli scooter faciası! Cesedi paramparça oldu: Korkunç olay kamerada
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Sakarya'da Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Elektrikli scooter faciası! Cesedi paramparça oldu: Korkunç olay kamerada - Resim : 1

PARÇANAN CESET OTOPSİYE GÖTÜRÜLDÜ

İHA’nın haberine göre; durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren durduruldu. Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

Elektrikli scooter faciası! Cesedi paramparça oldu: Korkunç olay kamerada - Resim : 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan genç kıza trenin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elektrikli scooter faciası! Cesedi paramparça oldu: Korkunç olay kamerada - Resim : 3

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