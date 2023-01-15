15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kadıköy Belediye Başkanı, süre verdi: Scooter sayılarını yasal sayıya indirmezseniz toplayacağız

Kadıköy Belediye Başkanı, süre verdi: Scooter sayılarını yasal sayıya indirmezseniz toplayacağız

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’deki scooter sayıları yasal sayıya inmezse scooterları toplayacaklarını söyleyerek, hafta sonuna kadar süre tanıdı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 02:55
Takip Et

Kadıköy Belediye Başkanı, süre verdi: Scooter sayılarını yasal sayıya indirmezseniz toplayacağız

Kadıköy Belediye Başkanı, süre verdi: Scooter sayılarını yasal sayıya indirmezseniz toplayacağız
+
Aa
-

İstanbul'daki scooter sayısı 30 bini aşarken, Kadıköy'de nüfusun 200'de biri oranında scootera izin verildi. Ancak Kadıköy'deki scooter sayısı, olması gerekenin dört katına ulaştı.

"YAYA HAKKININ ÖNÜNE HİÇBİR ŞEY GEÇEMEZ"

İstanbul'da scooterların en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Kadıköy'de, scooterların kaldırım işgaline yönelik şikayetler devam ediyor. Başkan Odabaşı, dün scooter sayılarına yönelik Habertürk’e yaptığı açıklamada, "Kaldırımda yaya hakkının önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyoruz. Bunların hepsini toplayacağız. Kadıköy’de, yasal sınırın üç-beş katı fazla scooter var” dedi.

Belediyenin scooter firmalarına ihtarname de gönderdiği fakat ihtarnameye rağmen scooter sayılarının azaltılmadığı bilgisine karşılık Odabaşı, hafta sonuna kadar süre tanıdı.

Twitter hesabından açıklama yapan Odabaşı, şunları söyledi:

“Tekrar ediyorum; biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooter’ları toplayacağız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Rüzgar Uluğ
15.01.2023 03:30
siz kimsiniz de kapı dışarı ediyorsunuz. daha dün levent teki evlerde sarhoş sarhoş hanımlara sarkıntılık eden pozcu herifin iki oğlundan biri değil misin sen. Hani eski seramikçiler toparlamıştı.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
3
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
5
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
6
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
7
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
﻿İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
﻿Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi
﻿Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi
﻿Manisa'da zincirleme kaza: 16 araç birbirine girdi
﻿Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti
﻿Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti
﻿Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti
﻿23 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
﻿23 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
﻿23 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.