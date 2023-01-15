Kadıköy Belediye Başkanı, süre verdi: Scooter sayılarını yasal sayıya indirmezseniz toplayacağız

İstanbul'daki scooter sayısı 30 bini aşarken, Kadıköy'de nüfusun 200'de biri oranında scootera izin verildi. Ancak Kadıköy'deki scooter sayısı, olması gerekenin dört katına ulaştı.

"YAYA HAKKININ ÖNÜNE HİÇBİR ŞEY GEÇEMEZ"

İstanbul'da scooterların en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Kadıköy'de, scooterların kaldırım işgaline yönelik şikayetler devam ediyor. Başkan Odabaşı, dün scooter sayılarına yönelik Habertürk’e yaptığı açıklamada, "Kaldırımda yaya hakkının önüne hiçbir şeyin geçmesini istemiyoruz. Bunların hepsini toplayacağız. Kadıköy’de, yasal sınırın üç-beş katı fazla scooter var” dedi.

Belediyenin scooter firmalarına ihtarname de gönderdiği fakat ihtarnameye rağmen scooter sayılarının azaltılmadığı bilgisine karşılık Odabaşı, hafta sonuna kadar süre tanıdı.

Twitter hesabından açıklama yapan Odabaşı, şunları söyledi:

“Tekrar ediyorum; biz yaya öncelikli bir belediye anlayışını benimsiyoruz. Kadıköy’de kontrolden çıkan scooter sayılarının bu hafta sonundan itibaren yasal sayıya inmesini bekliyoruz. Aksi takdirde scooter’ları toplayacağız.”