Valinin doğaya saldığı kartal kadına saldırdı

Sinop'ta, Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören bir yılan kartalı, Vali Mustafa Özarslan tarafından doğaya salındıktan sonra beklenmedik bir olay yaşandı. Kartalın özgürlüğe kavuştuğu an, çevrede bulunanlar ve kameralar önünde, genç bir kadına saldırmasıyla şaşkınlık yaşandı. Kartalın saldırmasıyla panik olan kadın, kendisini çanta ile korumaya çalıştı. Bu sıra dışı olay, kameralara saniye saniye yansırken, kartal ise daha sonra ormana doğru uçarak uzaklaştı.