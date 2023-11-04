Elektrik üretiminde hedef yüzde 27 artış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrikte kurulu gücümüzü 5 yıl içinde yüzde 27 artışla 106 bin megavattan 136 bin megavata çıkaracağız." ifadesi kullanıldı.