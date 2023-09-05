Eleştirenlerin hepsi çatlasın, patlasın

Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonu olmasının temelinde Türk Voleyboluna yıllardır büyük destek veren üç kulübümüz var.

1985’ten bu yana 16 kez Türkiye Şampiyonu olan: Eczacıbaşı.

3 kez Türkiye Şampiyonu olan: Emlak Bankası.

13 kez Türkiye Şampiyonu olan: Vakıfbank.

3 büyükler içerisinde ise 6 kez Türkiye Şampiyonu olan bir takım var: Fenerbahçe.

2019-2020 sezonunda ise Covid nedeniyle şampiyon ilan edilmedi.

Bu gurur tablosunu Türkiye Voleybol Federasyonu resmî web sayfasından aldım.

Demem o ki;

1984-2023 döneminde Türk Voleyboluna büyük önem veren ve gururumuz olan bu kulüplerimizi de ayakta alkışlamalıyız.

“Melissa Teressa Vargas Abreu” adlı Küba asıllı voleybolcuyu 2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer edip Türk vatandaşlığına geçmesini sağlayan Başkanımız Ali Koç’u da alkışlamalıyız.

Bu süreçte devreye giren Federasyon Başkanı ve Spor Bakanını da alkışlamalı ve Türk vatandaşı olmasını imzalayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da alkışlamalıyız.

9 Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Melissa olan ilk adını Melisa olarak değiştiren Vargas’ı da ayakta alkışlamalıyız.

Bitmedi,

Antrenöründen tüm millî takım teknik kadrosunu da ayakta alkışlamalıyız.

Siyasilerin sosyal medya mesajlarını yazıma almadım.

Federasyon Başkanı Akif Üstündağ dedi ki;

-Yıllardır bekledik, inanmaktan asla vazgeçmedik. Aylardır son ter damlasına kadar çalışan, 50 günde hem Dünya 1 numarası hem de Avrupa Şampiyonu olan evlatlarıma teşekkür ediyor, hepsinin alnından öpüyorum.

Bu şampiyonluk hepimizin, hep birlikte gönlümüzce kutlayalım!”

Kaptanımız Eda Erdem dedi ki;

-“Büyük bir gururla, güzel ülkeme kucak dolusu selamlar.”

Yobaz kafaların eleştirdiği Ebrar Karakurt, Millî Marşımız çalınırken gözyaşlarını tutamayınca inanın ben de tutamadım.

Karakurt dedi ki;

-“BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ!

Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için... Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!”

Ve Millî Takım oyuncularımızın hepsi ile ayrı ayrı gurur duyuyor ve hepsini ayakta alkışlıyorum.

Kozmik Oda kitabını yazan E. Albay Erkan Yılmaz Büyükköprü dedi ki;

-“Siz sadece Belçika, İtalya Sırbistan’ı yenmediniz. Kadının varlığına bile tahammülü olmayan içimizdeki ‘İrlandalıları’ da yendiniz.

DÜNYANIN 1 NUMARASI,

AVRUPA’NIN 1 NUMARASI, TÜRK halkı sizinle gurur duyuyor…”

Gazeteci kardeşim Yılmaz Özdil fotoğrafını da paylaşarak dedi ki;

-“Geceye yurtsever bir evladımızın fotoğrafını bırakalım.

İlk uzaylı Türk; Vargas…”

Efsane televizyon sunucusu Gülgün Feyman dedi ki;

-“Vura vura kazandılar. Cumhuriyetin kadınları. Susun artık yobazlar. Helal olsun sizlere güzeller. Atamızın kızları.”

Oyuncu Tuğba Özay dedi ki;

-“Vargas bu ülkenin başına gelmiş en güzel şeylerden biri.”

Av. Ece Güner dedi ki;

-“Ben kadın haklarını, kadınlarımızın geleceğini dert eden bir hukukçuyum… Ama bu videoyu izledikçe nefes alıyorum! Türk kadını sen ne güzelsin. Sen ne cesursun. Sen ne güçlüsün. İstiklal Marşımızda dediği gibi “KORKMA”…

Av. Elif Görgülü dedi ki;

-“Bir daha ağzınızı açarsanız bin pişman edeceğiz. Size rağmen kazandılar, başardılar Kadınlarımız. Siz vatan hainlerine rağmen… Korkun hepimizden, gümbür gümbür buradayız ve Şampiyon Kadınlarımız sayesinde çok daha güçlüyüz. Bu millî gururu bize yaşattıkları için minnettarız, heyecanlıyız, gururluyuz.”

Öyle ya da böyle takımızı ve oyuncularımı hedef alan hakaretler yağdıran tüm gericiler, yobazlar, hainler, ahlaksızlar, terbiyesizler;

-Çatlayın, patlayın…