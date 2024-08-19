Eleştirinin dozunu kaçırmak

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği şu dönemde sosyal medyada eleştirilerin dozu bazen aşabiliyor. ‘Eleştiri yapayım’ derken işi hakarete kadar ilerletenler, farkında olmaksızın kendilerini ateşe atıyorlar. Çünkü, yapılanın bir de hukuki boyutu var. Bu durumun en çok mağduru da ünlüler...

Son olarak, Kanal 7’de 3. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanacak olan ‘Kan Çiçekleri’nin başrol oyuncusu Barış Baktaş, kendisine yapılan hakaretlere ‘Her şeyin sınırı var’ diyerek isyan etti. X’ten açıklama yapan oyuncu, “İş aileme, yakınlarıma, akrabalarıma değerlerime veya kültürüme çirkin ithamlara, özellikle ailemi katarak yapılan ahlaksızca iftiralara karşı bütün gücümü kullanarak yasal çerçevede gerekeni yapacağım” dedi.

Sevenleri de desteğini sosyal medyadan gösterdi. Barış Baktaş, isyanında haklı mı? Bence, sonuna kadar haklı. En güzel eleştiri, dozunu kaçırmadan yapılan eleştiridir.

‘Yeni Şafak Solarken’e İsviçre’den ödül

Gürcan Keltek’in yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yer aldığı ‘Yeni Şafak Solarken’ filmi, İsviçre’de düzenlenen 77. Locarno Film Festivali’nde önemli bir başarıya imza attı.

Festivalde dünya prömiyerini gerçekleştiren film, eleştirmenler tarafından büyük beğeni topladı ve Boccolino d’Oro Eleştirmenler Ödülü’ne layık görüldü.

Jüri, filmin başarısını “Film, genç bir sanatçının da bir geleceği olabileceğinin unutmaya zorlanmasını konu alıyor. Güzellik ve dinlerin ihaneti üzerine bu film, hâlâ insanlığa inananlar için mümkün bir yarın düşüncesine alan açıyor” sözleriyle gerekçelendirdi.

Halk müziğine modern dokunuş

Elif Buse Doğan’ın ‘Anıl Şallıel ve Arkadaşları’ projesi için seslendirdiği ‘Dağlar Dağladı Beni’ türküsü yayınlandı.

Türk Halk Müziği’nin derin köklerini modern bir dokunuşla harmanlayan sözü Neşet Ertaş’a, müziği Muharrem Ertaş’a ait türkü, hem geleneksel hem de güncel unsurları ustalıkla bir araya getiriyor. Hüzünlü melodisiyle kalplere dokunan türkü, modern ve dinamik yapısıyla dinleyiciyi şaşırtmayı başarıyor. Elif Buse Doğan, bu özel projeye kattığı güçlü ve enerjik yorumuyla ‘Dağlar Dağladı Beni’ye bambaşka bir boyut kazandırıyor.

Anıl Şallıel’in eşsiz enstrümantal dokunuşları ve Doğan’ın hayranlık uyandıran performansı, dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunuyor.