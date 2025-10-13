Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Elias Jelert, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Forma rekabetinde Kaan Ayhan ve Sallai'nin gerisinde kalan Danimarkalı sağ bek, çareyi İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'a kiralanmakta buldu. Ancak burada da istediği süreyi bulamadı.

SADECE 22 DAKİKA ŞANS BULDU

Southampton'da henüz 2 maçta sonradan oyuna girme şansı bulan Jelert, toplamda sadece 22 dakika süre alabildi. Danimarkalı futbolcunun kiralık sözleşmesindeki 8.5 milyon euro opsiyonun zorunlu olmadığı ve İngiliz ekibinin Jelert'i kadrosuna katmayı düşünmediği öne sürüldü.