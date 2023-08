Elinde altını olanların ne yapması gerektiği belli oldu. Bakanlık üretimini durdurunca donakalmışlardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 7 Ağustos’ta yayımladığı Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge ile basılı altınlarda 0,5 gram olan ifadeyi 1 gram olarak değiştirerek, bir gramın altında ağırlığı olan basılı altın üretilmemesi kararı aldı. AKSO Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Sönmez ise söz konusu kararın hem tüketiciler hem de kuyumcular açısından etkisini değerlendirdi.

“TEDİRGİN OLACAK BİR DURUM YOK”

AKSO Başkanı Timuçin Sönmez, hem tüketicilerin hem de kuyumcuların en az bir gramlık altın üretilmesi kararının sonuçlarını merak ettiğini belirterek, “Bizim yetkililerle yaptığımız görüşmelerde kuyumcularımız açısından tedirgin olacak hiçbir şey yok. Tüketici açısından herhangi bir sıkıntı da yok. Ellerinde bir gramın altındaki altınları yılbaşına kadar getirip kuyumculara bozdurabilirler. Tüketici tarafında hiçbir sıkıntı olmadığını yetkililer bize beyan ettiler. Herhangi bir sorunları yok. Her türlü kuyumculara getirip işlemlerini yapabilirler. Ayrıca yılbaşından sonra has altın dediğimiz 24 ayar altınların (yarım gramlar için) basımı kalkacak. Ama bu demek değildir ki ekonomik durumu müsait olmayan vatandaşlarımız mağdur olacak. Asla. Bizim kuyumcularımızda her bütçeye hitap eden, hem yatırım amaçlı hem de hediye amaçlı altınlar mevcut. Mağazalarımıza geldikleri zaman mutlaka kendilerine uygun ürünler bulacaklar” diye konuştu.