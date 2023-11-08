Neymar'ın yeni doğan kızı ve sevgilisini kaçırmaya kalktılar

Neymar'ın sevgilisi Bruno Biancardi'nin evine giren saldırganlar Biancardi ve kızı Mavie'yi kaçırma girişiminde bulundu. İkili komşularının müdahalesiyle kurtuldu.

Neymar'ın yeni doğan kızı ve sevgilisini kaçırmaya kalktılar

Portekiz basınında yer alan habere göre, Brezilyalı yıldız Neymar'ın yeni doğan kızı Mavie ve sevgilisi Bruna Biancardi, salı günü Sao Paulo civarında silahlı saldırganlar tarafından kaçırılma girişiminde bulundu.

ELLERİNİ BAĞLADILAR
Silahlı 3 saldırgan, Neymar'ın kız arkadaşının Sao Paulo'daki evine girdi. Biancardi'nin anne ve babasının elini bağlayan suçlular, komşuların güvenliği aramasıyla binadan uzaklaştı.

Soyguncuların kaçmadan önce Neymar'ın kız arkadaşı Biancardi ve yeni doğan bebeklerinin nerede olduğunu sorduğu ve onları kaçırma niyetinde oldukları belirtildi.

BİRİ TUTUKLANDI İKİSİ ARANIYOR
Sao Paulo Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son gelişmelere göre, üç silahlı adamın eve girdiği ve 50 ve 52 yaşındaki mağdurları etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Şüpheliler cüzdan, saat ve mücevher çaldı. Olayla ilgili olarak 20 yaşında bir erkek tutuklandı. İkinci failin kimliği tespit edilmiş olup, üçüncü failin kimliğinin tespit edilmesi ve tutuklanması için çalışmalar devam etmektedir."

“HERKES İYİ”
Biancardi daha sonra Instagram'da bir paylaşımda bulunarak, "Maddi şeyler kurtarıldı, önemli olan herkesin iyi olması ve olaya karışan kişilerin bulunması" dedi.

Daha sonra Neymar da bir mesaj paylaşarak "Tanrıya şükür herkes iyi" ifadelerini kullandı.

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