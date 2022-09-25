Elinde kırmızı mumlarla Sibel Can'ın evine giden hayranı tedirginlik yarattı

Ünlü şarkıcının Beykoz'daki evine giden H.A., birtakım hediyeleri Sibel Can'ın kendisine teslim etmek istedi.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, saplantılı hayranın ısrarlı davranışları karşısında ünlü şarkıcının şoförü duruma müdahale edip emniyet güçlerine haber verdi. H.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saplantılı kişi, Sibel Can'a hayran olduğunu, bu nedenle kıyafet, kırmızı mum ve bir futbol takımının bayrağını kendisine hediye etmek istediğini söyledi. Amacının taciz olmadığını belirten genç adam, suçlamaları kabul etmedi. İhbar üzerine şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Sibel Can, hayranından şikayetçi olmayınca dosya kapandı