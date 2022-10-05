Sibel Can oğlunun düğününde sahne alacak

Şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Çift, 9 Ekim’de Bodrum’da hayatlarını birleştirecek. Çifti, iki gece sürecek bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmayacak.

Sibel Can, oğlunun düğününde sahneye çıkacak. Sanatçı, nikâhın ardından sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyleyecek. Engincan Ural, geçen nisan ayında Merve Kaya’ya evlilik teklifi etmiş ve “evet” yanıtını almıştı.

