Podyumda mankeni elektrik çarptı. Elini mikrofona attığı gibi çarpıldı

Odatv’de yer alan habere göre; Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması’nda akıl almaz bir kaza yaşandı. Yarışmada ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki manken Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik çarptı.

MİROFONU TUTAR TUTMAZ ÇIĞLIK ATTI

Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan manken, bir kaç dakika sonra kendine geldi. Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.

ELİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.