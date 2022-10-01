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Ünlü modeli podyumda sprey sıkarak giydirdiler

Paris Moda Haftası kapsamındaki defilesinde podyuma iç giyimiyle çıkan Bella Hadid'i sprey sıkarak giydirdiler. Bilim ve modanın buluştuğu gösteri büyük şaşkınlık yarattı

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 12:18
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Paris Moda Haftasında dünyaca ünlü mankeni podyumda sprey elbise ile giydirdiler

Ünlü modeli podyumda sprey sıkarak giydirdiler
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Moda dünyasının devleri Fransa'nın başkenti Paris'te buluştu: Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarının, göz alıcı defilelerle sergilendiği Paris Moda Haftası bütün hızıyla sürüyor.

MODA TARİHİNE GEÇTİ

 Dünyaca ünlü manken Bella Hadid  görev aldığı defile sayesinde, 25 yaşındaki Bella Hadid moda tarihine geçti

 

Bella Hadid; yarı çıplak şekilde podyuma çıktığında seyirciler ilk anda büyük bir şaşkınlık geçirdi. Hadid, beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi. Sutyen giymediği için de elleriyle bedeninin üst kısmını kapattı. Sonra dört sanatçı, özel bir karışımı bir araya getirerek Bella'nın üzerine püskürtmeye başladı.

 

Çıplak bedenine beyaz boyalar püskürtülürken Bella Hadid, uzun süre podyumda dikildi ve sanatçıların görevlerini bitirmesini bekledi. Modelin vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü. Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin son rötuşları da yapıldıktan sonra model, üzerindeki giysiyle podyumda bir kez daha yürüdü.

Bella Hadid defilenin sonunda Fransız tasarımcılar Sebastien Meyer (solda) ve Arnaud Vaillant ile poz verdi.

 

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