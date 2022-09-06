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Tülin Şahin meclisi podyuma çevirdi. Mecliste 'catwalk'

Ünlü manken Tülin Şahin, Danimarkalı parlamenter ve bir dönem Çevre Bakanı olarak da görev yapan Ida Auken'in davetlisi olarak, doğup büyüdüğü Danimarka'ya gitti. Auken, dünyaca ünlü top model Tülin Şahin'i, Kopenhag'daki Danimarka Meclisi Christiansborg Sarayı'ndaki öğle yemeğinde ağırladı ve hükümet binasını gezdirdi. 

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:07
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Mecliste 'catwalk'! Tülin Şahin meclisi podyuma çevirdi

Tülin Şahin meclisi podyuma çevirdi. Mecliste 'catwalk'
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Danimarkalı siyasiler, Tülin Şahin'e yoğun ilgi gösterdi. Parlamenterler, son dönemde dijital bir platformda yayınlanan 'Borgen' dizisinin ana mekanlarından meclisin meşhur kırmızı koridorunda Şahin'in catwalk yapmasını rica etti.

Ricayı kırmayan top model, mecliste bir ilk yaşanmasını sağlayarak, koridorda podyum yürüyüşü yaptı. Siyasilerin olay üzerine yorumu ise, "Meclisten ilk defa bir süper model geçti" oldu.

İKLİM KRİZİ KONUŞULDU

Sürdürülebilirlik konusunun her alanda önemsendiği İskandinav ülkesindeki mecliste, yemeğin ana konusu da iklim krizi, moda, çevre kirliliği ve sürdürülebilirlik oldu.

Meclis üyeleri, Tülin Şahin'e, "Sizinle hem doğup, büyüdüğünüz Danimarka'yı hem de kendi ülkeniz Türkiye'yi dünya çapında en iyi şekilde temsil ettiğiniz ve tanıttığınız için gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız çalışmalarda siz de destek olur musunuz?" sorusunu yöneltti.

2009'da TBMM tarafından 'Örnek genç' ödülüne layık görülen Tülin Şahin, konuya olumlu yaklaştığını belirtti. Buluşmanın son anlarında da İda Auken, son çıkardığı iklim krizi hakkındaki kitabını Tülin Şahin'e imzalayarak, hediye etti.
 

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