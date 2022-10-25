Tülin Şahin Başbakanlarla podyuma çıkacak 

Ünlü model Tülin Şahin, önümüzdeki hafta Kopenhag’da düzenlenecek ‘sürdürülebilir moda’ temalı defilede podyuma çıkacak.

Tülin Şahin’e defilede Danimarka’nın kadın başbakanı Mette Frederiksen, eski başbakanlar Helle Thorning- Schmidt (2011-2015) ve Poul Nyrup Rasmussen (1993-2001) eşlik edecek.

TÜLİN ŞAHİN’E ÖZEL KIYAFET

Defile için heyecanını dile getiren Tülin Şahin, “O gün podyumda yer alacak herkes konu sürdürülebilirlik olduğu için ya kendi gardıroplarında uzun süredir olan bir kıyafetini giyecek ya da sürdürülebilirliği savunan ve bu şartlar altında üretim yapan bir markadan giyinecek. Ben de Cihan Nacar’ın, her daim üretimde sürdürülebilirliği savunan, dünyadaki ilk ‘Vegan Sertifikalı’ kumaş üreticisi İpeker Tekstil’in kumaşlarından hazırlayacağı kırmızı-beyaz bir kıyafeti giyeceğim. Ve ayrıca iki ülkenin de bayrağının kırmızı-beyaz renklerde olması da güzel bir tesadüf. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim” diye konuştu.

