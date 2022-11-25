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Delle Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly Antalya'da podyuma çıkacak

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Dele Alli'nin sevgilisi İspanyol Model Cindy Kimberly, Antalya'da düzenlenecek etkinlikte podyuma baş manken olarak çıkacak.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:49
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Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Delle Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly Antalya'da podyuma çıkacak

Delle Alli'nin sevgilisi Cindy Kimberly Antalya'da podyuma çıkacak
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Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimleri defilelerinde yürüten Dosso Dossi Fashion Show, 20'nci yılında yine ünlü bir ismi ağırlayacak.

1998 Hollanda doğumlu İspanyol asıllı model Cindy Kimberly, Antalya'da Nest Convention Center'da 16 Aralık'ta düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak.

Son dönemde moda ve spor dergilerinin kapaklarında sıkça yer alan Cindy Kimberly, dünyaca ünlü moda şovlarının da aranan modelleri arasında bulunuyor.

Sosyal medya hesaplarında 7 milyon takipçisi bulunan ünlü model, Türkiye’de de Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dele Alli'nin sevgilisi.

İngiliz futbolcu Dele Alli'nin sevgilisi ünlü model Cindy Kimberly, Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını tribünde takip etmişti.

23 yaşındaki Cindy Kimberly modellik yapıyor.

 

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