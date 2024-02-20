Eliz'in kahreden ölümü! Disneyland hayali için yola çıkmışlardı

Adana’da yaşayan ailenin başına gelen kaza, Niğde-Ankara otoyolunda Alayhan gişeleri yakınında oldu. 34 GOG 621 plakalı cip, Aksa Karaköse (35) idaresindeyken kontrolden çıktı ve takla attı.

Kazada yaralanan Aksa Karaköse, eşi Emine Aysen Karaköse, kızları Eliz ve kuzenleri Erdinç Altun (25) için çok sayıda ambulans sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Eliz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi altında olduğu öğrenildi.

ELİZ TAKIMIN MASKOTUYDU

Emine Aysen Karaköse’nin İmamoğlu Belediyesi Voleybol Takımı’nda forma giydiği, Eliz’in de takımın maskotu olduğu ifade edildi.