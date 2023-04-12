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Manisalı çiftçinin kahreden ölümü

Manisa’da arazide çift sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörünün altında kalan çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:48
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Manisalı çiftçinin kahreden ölümü

Manisalı çiftçinin kahreden ölümü
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İHA’nın haberine göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi’nde oturan Selahattin Candan (54) Yuvacalı Mahallesi’nde 45 PL 123 plakalı traktörü ile eğimli arazisinde çift sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen traktörünün altında kalan 2 çocuk babası Selahattin Candan olay yerinde hayatını kaybetti. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Selahattin Candan’ın traktörle çift sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği ve Candan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarmanın kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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