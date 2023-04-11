'Eski Twitter CEO'sunun 1 milyon doları verilmiyor' iddiası

Twitter'ın eski çalışanlarından Parag Agrawal, Vijaya Gadde ve Ned Segal birleşerek Twitter'a dava açtı. Twitter’ı anlaşmalarını ihlal etmekle suçladılar.

Anlaşmaya göre yöneticilere, dava veya avukat gerektiren durumlarda özel olarak avukatlık ücretleri sağlanması gerekiyordu. Fakat Musk, bu ödemeyi gerçekleştirmedi.

Sosyal medya platformunun eski yöneticileri, daha önce yaşanan çeşitli soruşturmalarla ilgili olarak platformdan ödeme alamadıklarını iddia etti. Soruşturmalar sonucunda federal yetkililerle görüştüklerini ve avukatlarının Twitter ile çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Yöneticiler, Twitter’dan ödemeyi legal yollardan almak istediğini bildirdi. Avukatlık ücretini yazılı olarak talep eden Agrawal, Gadde ve Segal; davanın kabul edilmesi halinde 1 milyon dolardan fazla ödeme almaya hak kazanabilir.

Musk tarafından satın alındıktan sonra Twitter’da kemer sıkma politikasına gidildi. Şirket çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini işten çıkaran Musk’a onlarca dava açıldı. Ofis kirasını bile ödemeyen Twitter CEO’su, ayrıca ofisteki bitkileri çalışanlara satmak istedi.